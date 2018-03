2017/2018 Hat Trick Hockey — Week 17

NewsNow

Hat Trick Hockey

March 4th, 2018

Week Seventeen

1 Lowry, Phil 1218਍ഀ

2 Lecinski, Greg 1199਍ഀ

3 Boekestyn, Bryson 1165਍ഀ

4 Lecinski, Katherine 1156਍ഀ

5 Marrama, Brittany 1142਍ഀ

6 Fuller, Brandon “Biff” 1139਍ഀ

7 Gerritsen, Brandon 1136਍ഀ

8 Pagliacci, Vince 1136਍ഀ

9 Reid, Alan 1133਍ഀ

10 Pryde, Linda 1129਍ഀ

11 Gunn, Zoe 1126਍ഀ

12 Rohner, Paul 1126਍ഀ

13 Schilte, Frank 1124਍ഀ

14 Fan, Hab 1123਍ഀ

15 Deboer, Jacob 1118਍ഀ

16 Hall, Keith, 1118਍ഀ

17 O’Toole, Bernie 1117਍ഀ

18 Fillmore, Bill 1112਍ഀ

19 Snowden, Kyle 1110਍ഀ

20 Grassi, Nick 1110਍ഀ

21 Attema, Andrew 1110਍ഀ

22 DeBoer, Deana 1109਍ഀ

23 Klos, Brad 1108਍ഀ

24 Grassie, Chad 1108਍ഀ

25 Gilbert, Pat 1107਍ഀ

26 Stephenson, George 1107਍ഀ

27 Julius, Jack 1106਍ഀ

28 Marrama, Matteo 1103਍ഀ

29 Attema, Ian 1102਍ഀ

30 Pagliacci, Linda 1102਍ഀ

31 Janes, Brent 1101਍ഀ

32 Madder, Tucker 1099਍ഀ

33 Kucharuk, Dave 1099਍ഀ

34 Reid, Wally 1099਍ഀ

35 Young, Garry 1098਍ഀ

36 Cranwell, Clint 1096਍ഀ

37 Emerson, Cam 1095਍ഀ

38 Heywood, Kevin 1093਍ഀ

39 Renda, Cole 1091਍ഀ

40 Jones, Ethan 1090਍ഀ

41 Donders, P. 1090਍ഀ

42 Antonides, Kaleb 1089਍ഀ

43 Brooks, Bart 1088਍ഀ

44 Great Grandma 2 1088਍ഀ

45 Porkolab, Matthew 1088਍ഀ

46 Boulter, Brian 1088਍ഀ

47 Laverty, Mark 1087਍ഀ

48 Hand, Doug 1087਍ഀ

49 O’Toole, Bryan 1087਍ഀ

50 Alli 1087਍ഀ

51 Hall, Glory 1086਍ഀ

52 Kuckaruk, Pete 1086਍ഀ

53 Vander Wier, Matthew 1085਍ഀ

54 Shortreed, Brad 1083਍ഀ

55 Strad 1083਍ഀ

56 DeVries, John 1083਍ഀ

57 Albrethsen, Jens 1082਍ഀ

58 Dohany, Ada, 1081਍ഀ

59 Masonn, Mr. Jim 1080਍ഀ

60 Melnyk, Drew 1080਍ഀ

61 Herschell, Grant 1080਍ഀ

62 O’Latimer, Cody 1078਍ഀ

63 Young, Bev 1077਍ഀ

64 Kemp, Karly 1076਍ഀ

65 Babin, Mylo 1076਍ഀ

66 D., Papa 1075਍ഀ

67 Blais, Janice 1074਍ഀ

68 Broijer, Craig 1074਍ഀ

69 Leenaars, Audie 1074਍ഀ

70 Duo, Dunda 1073਍ഀ

71 Tombolini, Joey 1073਍ഀ

72 Van Roon, Cory 1072਍ഀ

73 Broijer, Brandon 1072਍ഀ

74 Brown, Justin 1072਍ഀ

75 Bayliss, Scott 1072਍ഀ

76 Emerson, Georgia 1072਍ഀ

77 Emond, Shaun 1071਍ഀ

78 Kramer, Bob 1070਍ഀ

79 Kingdon, Brian 1070਍ഀ

80 Porkolab, Mark 1070਍ഀ

81 Pettigrew, Leandra 1070਍ഀ

82 Orr, Ryan & George 1070਍ഀ

83 Wilson, Corey 1069਍ഀ

84 Payette, Andy 1069਍ഀ

85 Stuive, Cindy 1068਍ഀ

86 Herale, Kevin 1068਍ഀ

87 Kralt, Peter 1068਍ഀ

88 de Jager, Len 1067਍ഀ

89 Buys, Carl 1067਍ഀ

90 Kemp, Stephen 1066਍ഀ

91 Davis, Ralph 1066਍ഀ

92 Stuive, Alex 1066਍ഀ

93 Della Valle, Basil 1065਍ഀ

94 Zaruk, Allie 1064਍ഀ

95 McIntosh, Jackson 1064਍ഀ

96 Tarling, Wally 1064਍ഀ

97 Arntsen, Karl 1063਍ഀ

98 Sim, Steve 1062਍ഀ

99 Matisz, John 1061਍ഀ

100 Visentin, Kylee 1060਍ഀ

101 Paquin, Anne 1060਍ഀ

102 Wagenaar, George 1060਍ഀ

103 Graham, Dave 1059਍ഀ

104 Dykstra, Martin 1059਍ഀ

105 Seibel, Ken 1059਍ഀ

106 Buikema, Warren 1058਍ഀ

107 Fozark, Michael 1058਍ഀ

108 Faughnan, Lucas 1058਍ഀ

109 O’Brien, Eileen 1057਍ഀ

110 Mongoose 1057਍ഀ

111 Mous, Brent 1057਍ഀ

112 Faseruk, Nathan & Lucas 1056਍ഀ

113 Easey, Brittany 1056਍ഀ

114 Stoehr, Nick 1056਍ഀ

115 Scobie, Wayne 1055਍ഀ

116 F., Hugo 1055਍ഀ

117 Nash, Michelle 1055਍ഀ

118 Nixon, Julie-Anne 1055਍ഀ

119 Buikema, Peter 1055਍ഀ

120 Kusy, Wally 1055਍ഀ

121 Sears, Jim (The Kid) 1055਍ഀ

122 Ross, John 1054਍ഀ

123 Falasca, Tracey 1054਍ഀ

124 Bonders, Lisa 1054਍ഀ

125 Bos, Trevor 1052਍ഀ

126 Kadwell, Dave 1052਍ഀ

127 Reid, Joyce 1051਍ഀ

128 Champ, Mary 1051਍ഀ

129 Buikema, Landen 1051਍ഀ

130 Romero, J. 1051਍ഀ

131 Julius, Jack 1050਍ഀ

132 Hand, Linda 1050਍ഀ

133 Alllison, Mike 1049਍ഀ

134 Gunn, Jimmy 1049਍ഀ

135 Buikema, Calvin 1048਍ഀ

136 Hunter, Tim 1048਍ഀ

137 Roach, Gloria 1048਍ഀ

138 Guarascia, Randy 1048਍ഀ

139 Sears, Viktor (El Matador) 1048਍ഀ

140 Team, The A 1048਍ഀ

141 Quider, Elliott 1048਍ഀ

142 Attema, Sophia 1047਍ഀ

143 Snow, Cassandra 1047਍ഀ

144 Fuller, Carly 1047਍ഀ

145 De Vos, Aaron 1047਍ഀ

146 Nash, Dana 1047਍ഀ

147 Carey, Bryson 1047਍ഀ

148 Kiers, Melanie 1046਍ഀ

149 Ryder, Timothy 1046਍ഀ

150 MMA, Griffin 1046਍ഀ

151 O’Brien, John 1046਍ഀ

152 Hall, Blake 1046਍ഀ

153 Marr, Taylor 1046਍ഀ

154 Clancy, Lynn 1045਍ഀ

155 Garvie, Rob 1045਍ഀ

156 WFLK 1044਍ഀ

157 Heywood, Sean 1044਍ഀ

158 Maas, Gary 1044਍ഀ

159 Nash, Kathy 1044਍ഀ

160 Poz, R 1044਍ഀ

161 Buttar, Amy 1044਍ഀ

162 Della Valle, Matthew 1043਍ഀ

163 Morrissette, Louie 1043਍ഀ

164 McQueen, Ian Sr 1043਍ഀ

165 Hodgkins, Brian 1043਍ഀ

166 F., Zach 1042਍ഀ

167 Siba, JL 1042਍ഀ

168 Bos, Bella 1042਍ഀ

169 Dezeeuw, Ruth Ann 1042਍ഀ

170 Turner, Sherry 1041਍ഀ

171 Butler, John 1041਍ഀ

172 Van Roon, Nick 1041਍ഀ

173 Christie, Phil 1041਍ഀ

174 Jackson, John 1041਍ഀ

175 Good, Dave 1040਍ഀ

176 Kucharuk, Sylvia 1040਍ഀ

177 Nagel, Craig 1039਍ഀ

178 Cherniak, Gary 1039਍ഀ

179 Brooks, Ryan 1039਍ഀ

180 Wiebe, Brian 1039਍ഀ

181 Boychuk, Jeremy 1039਍ഀ

182 Bos, Max 1039਍ഀ

183 Beachin, Robert G. 1038਍ഀ

184 Baughaan, Bear 1038਍ഀ

185 Pohl, Christina 1038਍ഀ

186 JRF 1037਍ഀ

187 Head, Dylan 1037਍ഀ

188 Nash, Rick 1037਍ഀ

189 Schilte, Kaia 1037਍ഀ

190 Houtby, Ron 1037਍ഀ

191 Beak 1037਍ഀ

192 Brooks, Michael 1037਍ഀ

193 Larmond, Mike 1037਍ഀ

194 Matthews, Zach 1036਍ഀ

195 Willems, Hank 1036਍ഀ

196 Havens, Robert 1036਍ഀ

197 BTJ 1035਍ഀ

198 McQueen, Steve 1035਍ഀ

199 Shoesmith, Dave 1035਍ഀ

200 Hoeksema, Kevin 1035਍ഀ

201 Porter, Bernie 1035਍ഀ

202 Smith, Drew 1035਍ഀ

203 Nash, Paul 1034਍ഀ

204 G., Joanna 1033਍ഀ

205 Kiers, Jeremy 1033਍ഀ

206 Johnston, Stan 1033਍ഀ

207 Parkinson, Phil 1032਍ഀ

208 McKellar, Brad 1032਍ഀ

209 Schilte, T8 1032਍ഀ

210 Attema, Jared 1031਍ഀ

211 Kusch, Matt 1031਍ഀ

212 Martin, Don 1031਍ഀ

213 Hayes, John 1030਍ഀ

214 Duncan, Daniel 1030਍ഀ

215 Nixon, Sean 1030਍ഀ

216 I, Charles 1030਍ഀ

217 Kucharuk, Ryan 1029਍ഀ

218 Gunn, James 1029਍ഀ

219 Attema, Rick 1029਍ഀ

220 Robinson, Jim 1029਍ഀ

221 MacAngus, Don 1029਍ഀ

222 Scobie, Brett 1029਍ഀ

223 Torkelson, Andy 1029਍ഀ

224 Della Valle, Brian 1029਍ഀ

225 Fenton, Darrin 1029਍ഀ

226 Dabrowski, Diane 1029਍ഀ

227 Pettigrew, Jason 1029਍ഀ

228 Vien, Wilf 1028਍ഀ

229 Fiorantis, Philip 1028਍ഀ

230 Bos, John 1028਍ഀ

231 Cortina, Marco 1028਍ഀ

232 King, Wayne 1027਍ഀ

233 Schaefer, Tanya 1027਍ഀ

234 Oxford, Bill 1027਍ഀ

235 Thirsty-Knight, Lee 1027਍ഀ

236 Church, Elizabeth 1027਍ഀ

237 Duffy, Jim 1026਍ഀ

238 Frudge #1 1026਍ഀ

239 Duncan, Randall 1026਍ഀ

240 Whitnell, Lucas 1026਍ഀ

241 Ostermeier, Dirk 1026਍ഀ

242 Empty Nesters, Darren 1025਍ഀ

243 Teichgraf, George 1025਍ഀ

244 Whitnell, Kayla 1025਍ഀ

245 Mac, Judy 1025਍ഀ

246 Jack 1025਍ഀ

247 Pettit, Myrna 1024਍ഀ

248 De Vos, Adrian 1024਍ഀ

249 Dohany, Lena 1024਍ഀ

250 Smith, Bomber 1024਍ഀ

251 Latimer, Dave 1024਍ഀ

252 Munden, Joey 1023਍ഀ

253 Longlois, Derek 1023਍ഀ

254 Poulter, Dave 1023਍ഀ

255 Black, Tina 1023਍ഀ

256 Zdichavsky, Joe 1023਍ഀ

257 Slack, Brian 1023਍ഀ

258 Seabrook, Michael 1023਍ഀ

259 Weaver, Eric 1023਍ഀ

260 Siba, John 1022਍ഀ

261 Billyard, Cal 1022਍ഀ

262 Kolenko, Steve 1022਍ഀ

263 Furman, Matt Simon 1022਍ഀ

264 Zimmerman, Butch 1022਍ഀ

265 Porter, Dorothy 1022਍ഀ

266 E, Big 1022਍ഀ

267 Sgambato, Janet 1021਍ഀ

268 Wade 1021਍ഀ

269 Jackson, Nolan 1021਍ഀ

270 Walsh, John 1021਍ഀ

271 Harris, Lyle Sr. 1021਍ഀ

272 Christie, Hailer 1021਍ഀ

273 Acer 1021਍ഀ

274 Troup, Brad 1020਍ഀ

275 Dykstra, Nolan 1020਍ഀ

276 Young, Gene 1020਍ഀ

277 McQueen, Irene 1020਍ഀ

278 Trojnar/Gateman 1020਍ഀ

279 Muzyka, Cathy 1019਍ഀ

280 Tarling, Irene 1019਍ഀ

281 Fuller, Will 1019਍ഀ

282 Kemp, Blair 1019਍ഀ

283 Lowry, Wyatt 1019਍ഀ

284 Goslin, Luke 1018਍ഀ

285 Della Valle, Vic 1018਍ഀ

286 Melnyk, Charlotte 1018਍ഀ

287 Mouse, Mickey J. 1018਍ഀ

288 Dezeeuw, Hank 1018਍ഀ

289 Funk, Pete 1018਍ഀ

290 Bolibruck, Nick 1017਍ഀ

291 Dumula, Rick 1017਍ഀ

292 Bristo, Chase 1017਍ഀ

293 Bench, Carol 1017਍ഀ

294 Bristo, Griffin 1016਍ഀ

295 Wiebe, George 1016਍ഀ

296 Simmons, Cam 1016਍ഀ

297 Hanna, Patrick 1016਍ഀ

298 Mason, Evelyn 1016਍ഀ

299 Antonides, Kevin 1016਍ഀ

300 Poziomka, Brett 1016਍ഀ

301 DeGers, P. 1016਍ഀ

302 Simpson, Dave 1016਍ഀ

303 Stefra 1015਍ഀ

304 Stuive, Heuk 1014਍ഀ

305 Brooks, Alfred 1014਍ഀ

306 Gerritsen, Allan 1014਍ഀ

307 Lee, Bill 1014਍ഀ

308 McClurkin, Tom 1014਍ഀ

309 Whitnell, Kurt 1013਍ഀ

310 Yeatman, Patricia 1013਍ഀ

311 Hal 1013਍ഀ

312 Dunder, Tom (puppy snarky) 1013਍ഀ

313 R., Ethan 1012਍ഀ

314 Roitman, Avi 1012਍ഀ

315 Visentin, Jeff 1012਍ഀ

316 Rudisuela, Louanne 1011਍ഀ

317 Funk, Elf 1011਍ഀ

318 Dick, Devin 1011਍ഀ

319 Mous, Robert 1010਍ഀ

320 Christie, Connor 1010਍ഀ

321 Sliwinksi, Tom 1009਍ഀ

322 Koop, Alfred 1009਍ഀ

323 Agius, Joe 1009਍ഀ

324 Adrychuk, Carol 1009਍ഀ

325 Book, Jim 1008਍ഀ

326 Baarda, Manley 1008਍ഀ

327 Ferguson, Aaron 1008਍ഀ

328 Perron, Robert 1007਍ഀ

329 Nash, Geoff 1007਍ഀ

330 Nash, Elizabeth 1007਍ഀ

331 Slack, Tyson 1006਍ഀ

332 Roller, Noah (Gramps) 1006਍ഀ

333 England, Katerina 1006਍ഀ

334 Droughan, Jake 1005਍ഀ

335 Quider, Sally 1005਍ഀ

336 Mason, Mrs. Joan 1005਍ഀ

337 MacDonald, Ross 1005਍ഀ

338 Snowfield 1005਍ഀ

339 Smith, J.L. 1005਍ഀ

340 Burrows, Mike 1003਍ഀ

341 Laba, Anatole 1003਍ഀ

342 Vallorani, Andrea 1003਍ഀ

343 Della Valle, Carol 1003਍ഀ

344 Fortune, Pete 1003਍ഀ

345 Disher, Bob 1003਍ഀ

346 DeGers, K. 1003਍ഀ

347 Hodgkins, Hot Rod 1003਍ഀ

348 Bos, John Sr 1003਍ഀ

349 Trenchard, Jenn (Air) 1003਍ഀ

350 Fillmore, Linda 1003਍ഀ

351 Kin, Ryan 1002਍ഀ

352 Sears, Jenn & Veronica 1002਍ഀ

353 Baker, Nancy 1002਍ഀ

354 Bernhardt, Grant 1001਍ഀ

355 Sipos, Steve 1001਍ഀ

356 Van Beek, John 1001਍ഀ

357 Boychuk, Bob 1001਍ഀ

358 Emond, Christopher 1001਍ഀ

359 Van Roon, Kelly 1001਍ഀ

360 Vanderlee, Kevin 1000਍ഀ

361 Van Dyk, Bryan 1000਍ഀ

362 Bearcat 1000਍ഀ

363 Calhoun, Trevor 1000਍ഀ

364 Mathieson, Carolyn 1000਍ഀ

365 Brand, Simon 1000਍ഀ

366 Poz, C 1000਍ഀ

367 Davies, Ed 999਍ഀ

368 Lenz, Dale 999਍ഀ

369 Kinger 999਍ഀ

370 Guarascia, Ida 998਍ഀ

371 Allington, Arlene 998਍ഀ

372 Moore, Jack “The Bear” 997਍ഀ

373 Allington, Shaun 997਍ഀ

374 Henry, Chris 997਍ഀ

375 Schnick, Brian 997਍ഀ

376 Buttar, Clinton 996਍ഀ

377 Kingdon, Renelle 996਍ഀ

378 Miller, Owen 996਍ഀ

379 Will 996਍ഀ

380 Lecinski, Gene 996਍ഀ

381 Babin, Samantha 996਍ഀ

382 Papiez, Renee 996਍ഀ

383 Cherriere, Larry 995਍ഀ

384 Martin, Ethan 995਍ഀ

385 Goslin, Olivia 995਍ഀ

386 Foster, Leslie 995਍ഀ

387 Hunter 995਍ഀ

388 Thorogood, Tyler 995਍ഀ

389 Obrien, Susan 995਍ഀ

390 Stanley, John 995਍ഀ

391 Bierd, Chad 995਍ഀ

392 Jackson, Sandy 995਍ഀ

393 Grinyer, Zachary 994਍ഀ

394 Mucyk, Monica 994਍ഀ

395 Tsilibanis, George 994਍ഀ

396 Tufford, Cody 993਍ഀ

397 Hop 993਍ഀ

398 Chambers, Cheryl 993਍ഀ

399 Fuller, Rose 992਍ഀ

400 Murphy, George 992਍ഀ

401 Della Valle, David 992਍ഀ

402 Devries, Nancy 992਍ഀ

403 Lowe, Terry 991਍ഀ

404 Lecinski, Doug 991਍ഀ

405 Dimitroff, Don 991਍ഀ

406 Lewis, Gary 991਍ഀ

407 DeVries, Joanne 991਍ഀ

408 Heywood, John 990਍ഀ

409 DeVito, Vincent 990਍ഀ

410 Kemp, Joanne 990਍ഀ

411 Izatt, Judy 990਍ഀ

412 VanderHeide, C. 990਍ഀ

413 Ribaric, Robert 990਍ഀ

414 Macklin, Murdoch 990਍ഀ

415 Kusy, Gene 989਍ഀ

416 Gaulton, F “Snowflake” 989਍ഀ

417 Wessels, Luke 989਍ഀ

418 Agius, Theresa 989਍ഀ

419 McQueen, Ian Jr 988਍ഀ

420 Jaskula, Jenny 988਍ഀ

421 Graham, Len 988਍ഀ

422 Delano, Dennis 988਍ഀ

423 Sgambato, J.J. 988਍ഀ

424 Wiebe, Joan 988਍ഀ

425 Mucyk, Nick 988਍ഀ

426 Ryder, April 987਍ഀ

427 Jones, Cathy 987਍ഀ

428 Britton-Perron, Karen 987਍ഀ

429 Carruthers, Ivan 987਍ഀ

430 Dog, J. 987਍ഀ

431 Davies, Melissa 987਍ഀ

432 Cinrik 987਍ഀ

433 Emond, Denise 986਍ഀ

434 Unger, Karen 986਍ഀ

435 Dixon, Justin 985਍ഀ

436 Pettit, Doug 985਍ഀ

437 DiLenzo, Vincent 985਍ഀ

438 Brown, Amanda 985਍ഀ

439 Norris, Rick 984਍ഀ

440 Hilda, Broom 984਍ഀ

441 Schaefer, Deb 984਍ഀ

442 Clinton, Dwight 984਍ഀ

443 Hockey, Zo 984਍ഀ

444 Di Lettera, Angelo 983਍ഀ

445 Balint, M.P. 983਍ഀ

446 Antonides, Karen 983਍ഀ

447 Cooper, Janice 982਍ഀ

448 Scobie, Adam 982਍ഀ

449 Houtby, Lois 982਍ഀ

450 Mannetje, Rick 982਍ഀ

451 Grossi, Kevin 982਍ഀ

452 Chesla, Michael 982਍ഀ

453 Bristo, Lorne 982਍ഀ

454 Dog, J. 981਍ഀ

455 Disher, Jim 981਍ഀ

456 Allan, Tina 981਍ഀ

457 MJMM1 980਍ഀ

458 Calhoun, Carson 980਍ഀ

459 Schaefer, Joe 980਍ഀ

460 K, Beef 980਍ഀ

461 Testa, Luca 980਍ഀ

462 Droughan, Kelly 980਍ഀ

463 Arntsen, Cam 980਍ഀ

464 Stoehr, Derek 980਍ഀ

465 Turner, David 979਍ഀ

466 Peressotti, Lauren 979਍ഀ

467 Roitman, Sabrina 979਍ഀ

468 McDougall, Jason 979਍ഀ

469 Stenzel, Randy 979਍ഀ

470 Droughan, Zoe 978਍ഀ

471 Muis, Arie 978਍ഀ

472 Raab, Harrison 978਍ഀ

473 Van Roon, Jim 977਍ഀ

474 Hendriks, Tom 977਍ഀ

475 Van Roon, Mark 977਍ഀ

476 Labonte, Mark 977਍ഀ

477 Stevenson, Tristan 977਍ഀ

478 Rienties, Sherry 977਍ഀ

479 Izatt, Jack 977਍ഀ

480 Jubenville, Joan 976਍ഀ

481 Rienties, Lisa 976਍ഀ

482 Kingdon, John 976਍ഀ

483 Hoekstra, Janfolkert 976਍ഀ

484 Laverty, Linda 976਍ഀ

485 Clansen, Marie 976਍ഀ

486 Popiluk, Harry 976਍ഀ

487 Rosie & Mom 976਍ഀ

488 Lym, Papa 975਍ഀ

489 Kearse, Owen 975਍ഀ

490 Kwong, Calvin 975਍ഀ

491 Hodgkins, Joshua 975਍ഀ

492 Winter, Jen 975਍ഀ

493 Grassi, Steve 975਍ഀ

494 Vallorani, Luca 975਍ഀ

495 Sipos, Lucas 975਍ഀ

496 Moe 974਍ഀ

497 Olds, Owen 974਍ഀ

498 Sipos, Anita 974਍ഀ

499 Olds, Joe 974਍ഀ

500 Faseruk, Mark 973਍ഀ

501 Renda, Jesse 973਍ഀ

502 Della Valle, Carol 973਍ഀ

503 Herale, Willie 973਍ഀ

504 Jones, Don E. 973਍ഀ

505 Coughlin, Steve 972਍ഀ

506 Towers, Tom 972਍ഀ

507 Talsma, Jeremy 972਍ഀ

508 Babin, Claude 972਍ഀ

509 Murphy, Deb 972਍ഀ

510 Macklin, Barry 972਍ഀ

511 Civiero, Walter 971਍ഀ

512 Kiley, Kevin 971਍ഀ

513 Dezeeuw, Zoee 971਍ഀ

514 MacDonald, Mark 970਍ഀ

515 Lubienieki, Jeff 970਍ഀ

516 Fenton, Pat 970਍ഀ

517 Baughman, Brody 970਍ഀ

518 Wilcox, Paul 970਍ഀ

519 Harman, Brent 970਍ഀ

520 Wilson, John 969਍ഀ

521 Gilbert, Dawn 969਍ഀ

522 Pohl, Juergen 969਍ഀ

523 Anello, Cory 968਍ഀ

524 Joy, Julu’s 968਍ഀ

525 Culnane, Mike 968਍ഀ

526 Unger, Werner 968਍ഀ

527 Buikema, Isaac 967਍ഀ

528 Roach, Jon 967਍ഀ

529 Young, Mark 967਍ഀ

530 Ferguson, Andy 967਍ഀ

531 Hodgkins, John 967਍ഀ

532 Hal 967਍ഀ

533 Nagel, Zachary 966਍ഀ

534 Heywood, Cathy 966਍ഀ

535 Kusy, Laura 966਍ഀ

536 Hanes, Bob 965਍ഀ

537 Paul, Uby 965਍ഀ

538 Winter, Dylan 965਍ഀ

539 Culp, Thomas 965਍ഀ

540 Roorda, Brooke 964਍ഀ

541 Harber, John 964਍ഀ

542 Q. Geme 964਍ഀ

543 Pigeon, Nancy 963਍ഀ

544 Don, Henk 963਍ഀ

545 Whetton, Don 963਍ഀ

546 Yeatman, Chris 962਍ഀ

547 Hall, Alanna 962਍ഀ

548 Rudisuela, Ken 962਍ഀ

549 Lawrie, John 962਍ഀ

550 Fiorantis, Shannon 961਍ഀ

551 Foster, Tie 961਍ഀ

552 Stephensen, Will 961਍ഀ

553 Heczko, A&A 961਍ഀ

554 Rienties, David 961਍ഀ

555 Andreychuk, Nick 961਍ഀ

556 Dunder, J. 961਍ഀ

557 Weegar, Matt 959਍ഀ

558 Mac, S. 959਍ഀ

559 Jones, Samantha 959਍ഀ

560 Ritz, Dan 959਍ഀ

561 Smith, E.G. 959਍ഀ

562 Shortreed, Don 959਍ഀ

563 Haurilak, Michael 959਍ഀ

564 Nieuwold, Ken 959਍ഀ

565 Payette, Ken 958਍ഀ

566 Ross, Doug 958਍ഀ

567 Stein, R. 957਍ഀ

568 Shipten, Brad 957਍ഀ

569 Fox, Tristan 957਍ഀ

570 Pettigrew, Ken 957਍ഀ

571 Nixon, Cameron 956਍ഀ

572 Carruthers, Barb 956਍ഀ

573 Feddema, Austin 956਍ഀ

574 Head, Lucas 956਍ഀ

575 Mac, J. 956਍ഀ

576 Steve, Kurpis 956਍ഀ

577 Ireland, Doug 956਍ഀ

578 Sciara, Lorenzo 955਍ഀ

579 Perilli, Roberto M. 955਍ഀ

580 R., Frank 955਍ഀ

581 Tonnos, Matteo 955਍ഀ

582 Kurpel, Bill 955਍ഀ

583 Wallace, Bruce 955਍ഀ

584 Emond, Norman 955਍ഀ

585 Baughman, Ralph 955਍ഀ

586 Hodgkins, Greg 955਍ഀ

587 Meins, Kerri 955਍ഀ

588 Smith, Clifford 954਍ഀ

589 Brand, Allison 954਍ഀ

590 Frudge 953਍ഀ

591 Young, Nerny 953਍ഀ

592 VanEgmond, Sheryl 952਍ഀ

593 McKellar, Will 952਍ഀ

594 Burgoyne, Roger 952਍ഀ

595 Wilchiwsky, Antony 952਍ഀ

596 Seguin, Andre 951਍ഀ

597 Frudge #2 951਍ഀ

598 Porkolab, Madison 950਍ഀ

599 D’Alessio, Benny 950਍ഀ

600 Readman, M&S 950਍ഀ

601 W, Lynn 950਍ഀ

602 Hudson, Scott 949਍ഀ

603 Mol, J. 949਍ഀ

604 Dunder, M. 949਍ഀ

605 Tracey, Sean 949਍ഀ

606 DeVries, Harry 949਍ഀ

607 Lymburner, Jenny 949਍ഀ

608 Kiers, Wilfred 948਍ഀ

609 Ferris, Rick 948਍ഀ

610 MacDonald, Cynthia 947਍ഀ

611 Rowe, Jill 947਍ഀ

612 Spilotro, Giovanni 946਍ഀ

613 Smith, Craig 945਍ഀ

614 Cunningham, Jane 944਍ഀ

615 RPF 944਍ഀ

616 Rienties, Jennifer 944਍ഀ

617 Munro, Jamie 943਍ഀ

618 Wetherspoon, Sarah 943਍ഀ

619 Munden, Brittany 943਍ഀ

620 Baarda, Valerie 942਍ഀ

621 Jackson, Elliot 942਍ഀ

622 Taube, Max 942਍ഀ

623 Stanley, Phyllis 941਍ഀ

624 Yule, Grant 941਍ഀ

625 Spence, Mike 940਍ഀ

626 Lecinski, Diana 940਍ഀ

627 Stoehr, Cameron 940਍ഀ

628 Kusy, Mike 940਍ഀ

629 Stephenson, Emma 940਍ഀ

630 Burgoyne, Blake 939਍ഀ

631 Vanderlee, Joanne 937਍ഀ

632 Boss, Rich 937਍ഀ

633 Whittaker, Blair 936਍ഀ

634 Dabro 935਍ഀ

635 Stuive, Harmina 934਍ഀ

636 Saulnier, Simon 934਍ഀ

637 Mason, Paul 934਍ഀ

638 Hudson, John 934਍ഀ

639 Clay, Brenda 933਍ഀ

640 O’Marra, Mike 932਍ഀ

641 McCord, Braeden 932਍ഀ

642 Wessels, Jake 932਍ഀ

643 Frudge #3 931਍ഀ

644 Johnson, Martha 931਍ഀ

645 Hewson, Antonio 929਍ഀ

646 Brown, Roger 929਍ഀ

647 Olds, Andrea 929਍ഀ

648 Myronuk, Ron 929਍ഀ

649 Johnston, Joanne 928਍ഀ

650 Donkers, John 928਍ഀ

651 Ciszek, Fred 928਍ഀ

652 Allington, Ian 927਍ഀ

653 Speelman, David 925਍ഀ

654 MacDonald, Colin 925਍ഀ

655 Rohner, Griffin 924਍ഀ

656 Latimer, Meagan 924਍ഀ

657 Watson, Kevin 923਍ഀ

658 Teather, Terry 923਍ഀ

659 Siba, Lynda 922਍ഀ

660 Scott, Wiliam 922਍ഀ

661 Arntsen, Kathy 922਍ഀ

662 Shoesmith, Bev 921਍ഀ

663 Furman, Wanda 920਍ഀ

664 Batke, Matthew 919਍ഀ

665 Davis, Luke 919਍ഀ

666 Pollard, DJ 919਍ഀ

667 Raab, Tracy 917਍ഀ

668 Sparrow 917਍ഀ

669 Renda, Vince J. 916਍ഀ

670 Kiers, Robert 912਍ഀ

671 Tirimaeeo, Brandon 912਍ഀ

672 Devries, Kurtis 910਍ഀ

673 Librock, Eileen 909਍ഀ

674 Culp, Kristopher 907਍ഀ

675 Brand, Phil 903਍ഀ

676 Magoo, Mr. Tidban 902਍ഀ

677 Heywood, Jennifer 902਍ഀ

678 Legacy, Gabe 902਍ഀ

679 Faseuk, Shannon 901਍ഀ

680 Gillard, Rita 901਍ഀ

681 Dandridge, Gary 901਍ഀ

682 Mackenzie, Leslie 901਍ഀ

683 Bee, Gee 901਍ഀ

684 Fleming, DNA 899਍ഀ

685 Kindree, Rick 898਍ഀ

686 Laz 897਍ഀ

687 Gaede, H&C 895਍ഀ

688 Bradley, Ted 894਍ഀ

689 Ferris, Sam 892਍ഀ

690 Attema, Joel 891਍ഀ

691 Haslett, Chris 890਍ഀ

692 Wilfy 887਍ഀ

693 Latimer, Terese 884਍ഀ

694 Bergshoeff, Massimo 883਍ഀ

695 Packham, Cole 877਍ഀ

696 Wiebe, Peter 874਍ഀ

697 Pachan, Claude 862਍ഀ

698 Kiers, Rosa 860਍ഀ

699 Della Valle, Adam 860਍ഀ

700 Bernhardt, Charlene 858਍ഀ

701 Klos, John 857਍ഀ

702 Burtenshaw, Simon 847਍ഀ

703 Yeatman, Mark 843਍ഀ

704 White, Henny 838਍ഀ

705 Norris, Cathy 806਍ഀ

706 Geddi, VP 738਍ഀ